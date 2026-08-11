Atul Auto präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Atul Auto hat am 08.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.86 INR. Im Vorjahresviertel hatte Atul Auto 1.06 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Atul Auto 2.18 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 42.97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.53 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch