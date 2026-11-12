Attovia Therapeutics: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Attovia Therapeutics hat am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0.30 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0.300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 0.4 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0.4 Millionen USD.

Redaktion finanzen.ch