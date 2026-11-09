Attendo AB gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Attendo AB hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 2.69 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2.24 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.91 Milliarden SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3.04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Attendo AB einen Umsatz von 4.77 Milliarden SEK eingefahren.

Redaktion finanzen.ch