Attana Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Attana Registered gab am 28.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0.2 Millionen SEK – eine Minderung von 45.16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 0.3 Millionen SEK eingefahren.

Redaktion finanzen.ch