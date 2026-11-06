ATS Automation Tooling Systems: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

ATS Automation Tooling Systems hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.05 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ATS Automation Tooling Systems 0.340 CAD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 665.8 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8.61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 728.5 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch