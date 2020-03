ATS annonce la distribution commerciale de son contrôleur Tungsten Fabric

La distribution démarre dès à présent à partir de la version r5.1

FARIBAULT, Minnesota, 10 mars 2020 /PRNewswire/ -- ATS, une société de KGPCo, a le plaisir d'annoncer sa propre distribution commerciale d'un contrôleur Tungsten Fabric à compter de la version r5.1. ATS est un membre de la Linux Foundation et un fier partenaire open source de la communauté Tungsten Fabric. La société s'engage à contribuer et à faire avancer les projets open source par le biais d'une équipe dédiée et d'un modèle de travail « upstream-first ».

En offrant un modèle de distribution commerciale, ATS poursuivra son intégration dans la communauté et fournira un support, des plug-ins et des fonctions exclusifs basés sur les exigences particulières des clients, ainsi qu'un choix de chemin de données entre Tungsten Fabric vRouter et VPP, distinguant ainsi ATS des versions communautaires standard.

« Il est crucial de soutenir la communauté open source et de continuer à progresser vers des normes ouvertes pour stimuler l'innovation », a déclaré Michael Bushong, vice-président des logiciels et des solutions chez Juniper Networks. « Juniper Networks a contribué de longue date à de nombreux projets libres et open source, et nous avons hâte de voir des résultats plus enthousiasmants à mesure que la communauté Tungsten Fabric continue de croître. »

Pour en savoir plus, veuillez contacter par courriel tungsten-vpp@atsgen.com, ou rendez-vous sur : https://bit.ly/37LMwPs

Contact presse :

Jaimie Pfeiffer

Vice-président adjoint du marketing, KGPCo

Téléphone : 206-948-0880

Courriel : Jaimie.Pfeiffer@kgpco.com

Web : www.kgpco.com

À propos d'ATS :

ATS, une société de KGPCo, est une organisation de prestation de services ayant des compétences fondamentales en matière de logiciels open source dans les domaines de la gestion des infrastructures virtuelles, du software-defined networking, de la virtualisation des fonctions réseau, de la cybersécurité, de l'analyse de données et des services professionnels.

Notre équipe multidisciplinaire offre des solutions complètes, stratégiques, innovantes et durables. Nous sommes une entreprise de technologie basée dans le New Jersey et présente dans le monde entier, et nous détenons un large éventail de certifications dans l'industrie et divers secteurs fonctionnels, ainsi qu'une expérience approfondie acquise en travaillant avec diverses fonctions et organisations. Nos centres de développement technique nous permettent de gérer les coûts de manière efficace tout en fournissant des applications sophistiquées qui apportent une réelle valeur ajoutée à nos clients.

À propos de KGPCo :

KGPCo est une organisation de grande taille de premier plan qui combine une suite complète de services de stratégie technique et d'implémentation avec un réseau logistique mondial et un portefeuille de partenariats technologies pour le secteur des communications.

Disposant de capacités reconnues au niveau national dans les domaines de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, de la distribution, des solutions cloud, ainsi que des services de réseau intérieur, réseau extérieur et sans fil, les solutions One Touch de KGPCo permettant aux opérateurs de déployer de façon transparente des technologies anciennes et désagrégées. KGPCo est un partenaire et un intégrateur de confiance pour ses clients, constituant une source unique capable de fournir un complément de solutions réseau évolutives.

