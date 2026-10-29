Atrium Real Estate Investment Trust: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Atrium Real Estate Investment Trust veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde mit 0.03 MYR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0.030 MYR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5.62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13.7 Millionen MYR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13.0 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch