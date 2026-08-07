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07.08.2026 06:37:00
Atrium Mortgage Investment hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Atrium Mortgage Investment präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.24 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Atrium Mortgage Investment ein EPS von 0.280 CAD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 18.7 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 11.85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21.2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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