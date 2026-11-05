AtriCure informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

AtriCure hat am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.08 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AtriCure ein EPS von -0.010 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 154.5 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15.03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 134.3 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch