Atrae,Inc präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Atrae,Inc hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 16.13 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 18.13 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5.25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.19 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.08 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch