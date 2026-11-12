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12.11.2026 06:37:00
Atour Lifestyle A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Atour Lifestyle A hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Atour Lifestyle A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.49 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.470 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 38.54 Prozent auf 508.7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 367.2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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