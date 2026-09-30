ATOSS Software-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

4 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu ATOSS Software veröffentlicht.

3 Analysten empfehlen die ATOSS Software-Aktie mit Kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von ATOSS Software mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 116,25 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 33,55 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der ATOSS Software-Aktie von 82,70 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 135,00 EUR 63,24 25.09.2026 Deutsche Bank AG 115,00 EUR 39,06 24.09.2026 UBS AG 100,00 EUR 20,92 21.09.2026 Deutsche Bank AG 115,00 EUR 39,06 04.09.2026

Redaktion finanzen.ch