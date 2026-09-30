ATOSS Software Aktie 1059538 / DE0005104400
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30.09.2026 18:00:38
ATOSS Software-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
4 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu ATOSS Software veröffentlicht.
3 Analysten empfehlen die ATOSS Software-Aktie mit Kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von ATOSS Software mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 116,25 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 33,55 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der ATOSS Software-Aktie von 82,70 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|135,00 EUR
|63,24
|25.09.2026
|Deutsche Bank AG
|115,00 EUR
|39,06
|24.09.2026
|UBS AG
|100,00 EUR
|20,92
|21.09.2026
|Deutsche Bank AG
|115,00 EUR
|39,06
|04.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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