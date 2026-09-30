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ATOSS Software Aktie 1059538 / DE0005104400

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30.09.2026 18:00:38

ATOSS Software-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

ATOSS Software
76.96 CHF -1.27%
Kaufen Verkaufen

4 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu ATOSS Software veröffentlicht.

3 Analysten empfehlen die ATOSS Software-Aktie mit Kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von ATOSS Software mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 116,25 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 33,55 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der ATOSS Software-Aktie von 82,70 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)135,00 EUR63,2425.09.2026
Deutsche Bank AG115,00 EUR39,0624.09.2026
UBS AG100,00 EUR20,9221.09.2026
Deutsche Bank AG115,00 EUR39,0604.09.2026

Redaktion finanzen.ch

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Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

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