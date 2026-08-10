Atomix mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Atomix hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 35.22 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Atomix 12.24 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18.95 Prozent auf 3.43 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.88 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch