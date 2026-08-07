Atomera stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Atomera hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0.17 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0.170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch