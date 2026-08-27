Atomenergoremont AD präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Atomenergoremont AD hat am 25.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 0.21 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Atomenergoremont AD noch ein Gewinn pro Aktie von 0.170 EUR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 11.4 Millionen EUR gegenüber 10.3 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch