ATOM mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ATOM hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

ATOM vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2.08 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2.250 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3.89 Prozent auf 7.41 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.13 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch