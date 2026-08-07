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07.08.2026 06:37:00
ATOM LIVIN TECH hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
ATOM LIVIN TECH lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS belief sich auf 22.46 JPY gegenüber 18.61 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig wurden 2.64 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ATOM LIVIN TECH 2.51 Milliarden JPY umgesetzt.
In Sachen EPS wurden 97.87 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ATOM LIVIN TECH 97.97 JPY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite hat ATOM LIVIN TECH im vergangenen Geschäftsjahr 10.51 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2.04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ATOM LIVIN TECH 10.30 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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