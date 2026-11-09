Atmus Filtration Technologies vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Atmus Filtration Technologies hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0.74 USD gegenüber 0.660 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Atmus Filtration Technologies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 510.0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13.92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 447.7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch