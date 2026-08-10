Atmus Filtration Technologies stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Atmus Filtration Technologies hat am 07.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0.78 USD. Im letzten Jahr hatte Atmus Filtration Technologies einen Gewinn von 0.720 USD je Aktie eingefahren.

Atmus Filtration Technologies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 527.9 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16.41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 453.5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch