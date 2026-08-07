Atmos Energy: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Atmos Energy hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.43 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1.16 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Atmos Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 879.1 Millionen USD im Vergleich zu 838.8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch