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01.10.2026 06:37:00
ATM Grupa stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
ATM Grupa hat am 29.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
ATM Grupa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.05 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.110 PLN je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1.42 Prozent auf 65.0 Millionen PLN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 64.1 Millionen PLN erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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