Atlassian Aktie 30405595 / GB00BZ09BD16
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
01.05.2026 00:25:23
Atlassian Corporation Q1 Loss Widens
(RTTNews) - Atlassian Corporation (TEAM) on Thursday reported first-quarter results with losses widening from last year, despite strong revenue growth.
The company reported a wider net loss of $98.4 million, compared with $70.8 million in the prior-year period. Earnings per share came in at a loss of $0.38, compared with a loss of $0.27 per share last year.
Total revenues for the quarter increased to $1.78 billion from $1.35 billion a year earlier, driven by growth in subscription revenue.
TEAM is currently trading after hours at $84.95, up $16.36 or 23.85 percent on the Nasdaq.
Nachrichten zu Atlassian
Analysen zu Atlassian
3 Chip-Aktien fürs BX Musterportfolio: Cadence, Arista & BE Semiconductor im Check
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
NEU✅ Cadence Design Systems – US1273871087
NEU✅ Arista Networks – US0404132054
NEU✅ BE Semiconductor – NL0012866412
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEZB, Fed und Tech-Bilanzen im Blickpunkt: SMI und DAX gehen mit klaren Gewinnen ins lange Wochenende
Der heimische sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich am Donnerstag mit kräftigen Zuschlägen.