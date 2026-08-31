Atlassian Aktie News: Atlassian am Montagabend mit grünen Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Atlassian nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 1,8 Prozent auf 193,76 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 29'394 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Atlassian-Aktie bis auf 197,09 USD. Mit einem Wert von 188,41 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 640'994 Atlassian-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 31.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 197,09 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Atlassian-Aktie derzeit noch 1,72 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 56,03 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 71,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Atlassian-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,09 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1.77 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.38 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Atlassian ein EPS in Höhe von 5,49 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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