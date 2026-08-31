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31.08.2026 16:29:00
Atlassian Aktie News: Atlassian steigt am Nachmittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Atlassian. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,1 Prozent auf 194,37 USD zu.
Die Atlassian-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 194,37 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 29'305 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Atlassian-Aktie bei 197,09 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 188,41 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 272'115 Atlassian-Aktien.
Am 31.08.2026 markierte das Papier bei 197,09 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Atlassian-Aktie mit einem Kursplus von 1,40 Prozent wieder erreichen. Am 11.04.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 56,03 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Atlassian-Aktie mit einem Verlust von 71,17 Prozent wieder erreichen.
Nachdem Atlassian seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Atlassian liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 USD. Im Vorjahresviertel hatte Atlassian -0,09 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Atlassian in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.77 Mrd. USD im Vergleich zu 1.38 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Am 29.10.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von Atlassian veröffentlicht werden.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Atlassian-Gewinn in Höhe von 5,49 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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