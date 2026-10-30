Atlassian Aktie News: Atlassian am Nachmittag leichter

Um 16:28 Uhr ging es für die Atlassian-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,6 Prozent auf 196,79 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 28'576 Punkten steht. Die Atlassian-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 193,33 USD ab. Mit einem Wert von 202,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 241'550 Atlassian-Aktien umgesetzt.

Am 23.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 229,96 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Atlassian-Aktie somit 14,42 Prozent niedriger. Bei 56,03 USD erreichte der Anteilsschein am 11.04.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Atlassian-Aktie mit einem Verlust von 71,53 Prozent wieder erreichen.

Für Atlassian-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Atlassian liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,55 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,09 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Atlassian im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.77 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1.38 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Atlassian wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2028-Bilanz können Atlassian-Anleger Experten zufolge am 04.11.2027 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Atlassian einen Gewinn von 5,50 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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