Atlassian Aktie News: Atlassian präsentiert sich am Abend stärker

Das Papier von Atlassian konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,3 Prozent auf 179,94 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 30'542 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Atlassian-Aktie bei 183,78 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 176,24 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 182'347 Atlassian-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 199,00 USD. Dieser Kurs wurde am 23.09.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Atlassian-Aktie mit einem Kursplus von 10,59 Prozent wieder erreichen. Am 11.04.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 56,03 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 68,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Atlassian-Aktie.

Atlassian-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Atlassian gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,09 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.77 Mrd. USD – ein Plus von 27,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Atlassian 1.38 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2027 dürfte Atlassian am 29.10.2026 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 5,49 USD je Atlassian-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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