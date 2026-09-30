|
30.09.2026 20:27:13
Atlassian Aktie News: Atlassian präsentiert sich am Abend stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Atlassian. Die Atlassian-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Plus bei 179,94 USD.
Das Papier von Atlassian konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,3 Prozent auf 179,94 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 30'542 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Atlassian-Aktie bei 183,78 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 176,24 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 182'347 Atlassian-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 199,00 USD. Dieser Kurs wurde am 23.09.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Atlassian-Aktie mit einem Kursplus von 10,59 Prozent wieder erreichen. Am 11.04.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 56,03 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 68,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Atlassian-Aktie.
Atlassian-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Atlassian gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,09 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.77 Mrd. USD – ein Plus von 27,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Atlassian 1.38 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2027 dürfte Atlassian am 29.10.2026 vorlegen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 5,49 USD je Atlassian-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Atlassian-Aktie
Gespaltener Software-Sektor: Hier sieht ein Analyst die besten Chancen
Bullen übernehmen das Ruder: Atlassian-Aktie nach Milliarden-Umsatz im Aufwind
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schwächer -- DAX tiefer - 25'000-Punkte-Marke im Blick -- US-Börsen niedriger -- Nikkei letztlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso im Minus. Die Wall Street bewegt sich auf rotem Terrain. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.