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30.09.2026 16:29:00

Atlassian Aktie News: Atlassian tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Atlassian Aktie News: Atlassian tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Die Aktie von Atlassian zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Atlassian-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 180,33 USD.

Die Atlassian-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 2,5 Prozent im Plus bei 180,33 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 30'560 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Atlassian-Aktie bei 180,81 USD. Bei 176,24 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Atlassian-Aktien beläuft sich auf 55'648 Stück.

Bei 199,00 USD markierte der Titel am 23.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,35 Prozent könnte die Atlassian-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 56,03 USD ab. Der derzeitige Kurs der Atlassian-Aktie liegt somit 221,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Atlassian-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 06.08.2026 lud Atlassian zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 USD gegenüber -0,09 USD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Atlassian in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.77 Mrd. USD im Vergleich zu 1.38 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Atlassian einen Gewinn von 5,49 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Im Fokus stehen:
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● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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