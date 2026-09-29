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29.09.2026 20:27:13
Atlassian Aktie News: Atlassian wird am Dienstagabend ausgebremst
Die Aktie von Atlassian gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Atlassian-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,1 Prozent auf 172,96 USD ab.
Die Atlassian-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 3,1 Prozent auf 172,96 USD nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der bislang bei 30'324 Punkten steht. Im Tief verlor die Atlassian-Aktie bis auf 168,21 USD. Bei 177,73 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten 495'107 Atlassian-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 199,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Atlassian-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2026 (56,03 USD). Mit Abgaben von 67,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Atlassian-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Atlassian liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,55 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,09 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 1.77 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 27,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.38 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Atlassian wird am 29.10.2026 gerechnet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 5,49 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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