Atlassian Aktie News: Anleger schicken Atlassian am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

Die Atlassian-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 177,01 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 30'417 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Atlassian-Aktie bis auf 173,99 USD. Mit einem Wert von 177,73 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 69'025 Atlassian-Aktien.

Am 23.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 199,00 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Atlassian-Aktie mit einem Kursplus von 12,42 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2026 auf bis zu 56,03 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Atlassian-Aktie 215,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Atlassian-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Atlassian gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,55 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,09 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.77 Mrd. USD – ein Plus von 27,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Atlassian 1.38 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2027 dürfte Atlassian am 29.10.2026 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 5,49 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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