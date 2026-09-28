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28.09.2026 20:27:13

Atlassian Aktie News: Atlassian am Abend auf rotem Terrain

Atlassian Aktie News: Atlassian am Abend auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Atlassian. Zuletzt ging es für die Atlassian-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 4,9 Prozent auf 178,51 USD.

Das Papier von Atlassian gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 4,9 Prozent auf 178,51 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 30'335 Punkten notiert. Der Kurs der Atlassian-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 173,54 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 181,53 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 355'358 Atlassian-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 199,00 USD erreichte der Titel am 23.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Atlassian-Aktie. Bei 56,03 USD fiel das Papier am 11.04.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 68,61 Prozent würde die Atlassian-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Atlassian-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Atlassian am 06.08.2026. Atlassian hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,09 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27,60 Prozent auf 1.77 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.38 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2027 dürfte Atlassian am 29.10.2026 vorlegen.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,49 USD je Atlassian-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
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Long 12’555.54 8.94 SN8B6U
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