Atlassian Aktie News: Atlassian am Montagnachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Um 16:28 Uhr fiel die Atlassian-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 6,1 Prozent auf 176,27 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 30'290 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Atlassian-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 173,54 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 181,53 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 164'322 Atlassian-Aktien.

Bei einem Wert von 199,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Atlassian-Aktie derzeit noch 12,89 Prozent Luft nach oben. Bei 56,03 USD erreichte der Anteilsschein am 11.04.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Atlassian-Aktie 68,21 Prozent sinken.

Im Jahr 2026 erhielten Atlassian-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 06.08.2026 lud Atlassian zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,09 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27,60 Prozent auf 1.77 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.38 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 29.10.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Atlassian-Aktie in Höhe von 5,49 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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