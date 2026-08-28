Atlassian Aktie News: Atlassian präsentiert sich am Abend stärker

Im NASDAQ-Handel gewannen die Atlassian-Papiere um 20:26 Uhr 3,8 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 29'426 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Atlassian-Aktie sogar auf 194,90 USD. Bei 185,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 517'859 Atlassian-Aktien den Besitzer.

Am 28.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 194,90 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2026 auf bis zu 56,03 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 70,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Atlassian-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Atlassian veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,09 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 1.77 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Atlassian 1.38 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Atlassian-Aktie in Höhe von 5,50 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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