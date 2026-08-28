Atlassian Aktie News: Atlassian am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Atlassian-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 190,50 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 29'585 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Atlassian-Aktie bis auf 193,38 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 185,00 USD. Zuletzt wechselten 222'600 Atlassian-Aktien den Besitzer.

Am 28.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 193,38 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 56,03 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 70,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Atlassian-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Atlassian am 06.08.2026. Das EPS lag bei 0,55 USD. Im letzten Jahr hatte Atlassian einen Gewinn von -0,09 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27,60 Prozent auf 1.77 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.38 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2027 dürfte Atlassian am 29.10.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 5,50 USD je Atlassian-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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