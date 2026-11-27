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27.11.2026 16:29:00
Atlassian Aktie News: Atlassian am Freitagnachmittag im Plus
Die Aktie von Atlassian gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Atlassian-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,3 Prozent auf 149,20 USD.
Um 16:28 Uhr sprang die Atlassian-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,3 Prozent auf 149,20 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 26'352 Punkten notiert. Bei 152,05 USD markierte die Atlassian-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 146,21 USD. Bisher wurden via NASDAQ 139'475 Atlassian-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 23.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 229,96 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 54,13 Prozent hinzugewinnen. Bei 56,03 USD fiel das Papier am 11.04.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Atlassian-Aktie 166,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Atlassian seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 05.11.2026 lud Atlassian zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das EPS wurde auf 0,35 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Atlassian -0,20 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.77 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1.43 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Am 04.02.2027 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Atlassian veröffentlicht werden.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 5,54 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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