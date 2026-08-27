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27.08.2026 20:27:13

Atlassian Aktie News: Anleger decken sich am Abend mit Atlassian ein

Atlassian Aktie News: Anleger decken sich am Abend mit Atlassian ein

Die Aktie von Atlassian zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Atlassian-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 8,8 Prozent auf 183,30 USD.

Um 20:26 Uhr sprang die Atlassian-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 8,8 Prozent auf 183,30 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 29'495 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Atlassian-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 184,95 USD aus. Bei 168,73 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 826'344 Atlassian-Aktien.

Am 27.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 184,95 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 0,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2026 bei 56,03 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 69,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Atlassian-Aktie.

Atlassian-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 06.08.2026 hat Atlassian in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.77 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Atlassian einen Umsatz von 1.38 Mrd. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte Atlassian Anlegern einen Blick in die Q1 2027-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Atlassian im Jahr 2027 5,50 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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