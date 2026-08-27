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27.08.2026 16:29:00

Atlassian Aktie News: Atlassian springt am Nachmittag an

Atlassian Aktie News: Atlassian springt am Nachmittag an

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Atlassian. Das Papier von Atlassian legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 9,5 Prozent auf 184,40 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Atlassian nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 9,5 Prozent auf 184,40 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 29'530 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Atlassian-Aktie sogar auf 184,40 USD. Mit einem Wert von 168,73 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 521'343 Atlassian-Aktien umgesetzt.

Bei 184,40 USD markierte der Titel am 27.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 0,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 11.04.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 56,03 USD ab. Abschläge von 69,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Atlassian-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 USD gegenüber -0,09 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.77 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.38 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 5,50 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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