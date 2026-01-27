Atlassian Aktie News: Atlassian büsst am Abend ein

Um 20:26 Uhr ging es für die Atlassian-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,8 Prozent auf 133,19 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 25'958 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Atlassian-Aktie bis auf 131,26 USD. Bei 139,49 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 640'927 Atlassian-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 325,94 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.02.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 144,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der Atlassian-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 115,56 USD am 21.01.2026. Mit einem Kursverlust von 13,24 Prozent würde die Atlassian-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Atlassian-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 30.10.2025 legte Atlassian die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 USD gegenüber -0,48 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite standen 1.43 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.19 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.02.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 04.02.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,87 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Atlassian-Aktie

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 tiefrot

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 startet mit klaren Verlusten

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsende Gewinne