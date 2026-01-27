Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’216 0.6%  SPI 18’296 0.6%  Dow 48’983 -0.9%  DAX 24’894 -0.2%  Euro 0.9180 -0.6%  EStoxx50 5’995 0.6%  Gold 5’088 1.5%  Bitcoin 67’611 -1.5%  Dollar 0.7666 -1.4%  Öl 67.3 2.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204Nestlé3886335UBS24476758Rheinmetall345850NVIDIA994529Novartis1200526Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156SAP345952
Top News
Boeing-Aktie schwächer: Spartenverkauf beschert ersten Jahresgewinn seit 2018
RTX-Aktie zieht kräftig an: Quartalsumsatz besser als gedacht
Northrop Grumman-Aktie nach Auftragsrekord stärker
Aktien von Meta und Co. im Fokus: Frankreichs Parlament für Social-Media-Verbot unter 15
General Motors-Aktie mit Kursplus: Aktienrückkauf nach Quartalverlust
Suche...
eToro entdecken
27.01.2026 20:27:13

Atlassian Aktie News: Atlassian büsst am Abend ein

Atlassian Aktie News: Atlassian büsst am Abend ein

Die Aktie von Atlassian gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Atlassian-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,8 Prozent bei 133,19 USD.

Um 20:26 Uhr ging es für die Atlassian-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,8 Prozent auf 133,19 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 25'958 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Atlassian-Aktie bis auf 131,26 USD. Bei 139,49 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 640'927 Atlassian-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 325,94 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.02.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 144,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der Atlassian-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 115,56 USD am 21.01.2026. Mit einem Kursverlust von 13,24 Prozent würde die Atlassian-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Atlassian-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 30.10.2025 legte Atlassian die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 USD gegenüber -0,48 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite standen 1.43 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.19 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.02.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 04.02.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,87 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Atlassian-Aktie

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 tiefrot

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 startet mit klaren Verlusten

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsende Gewinne


Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Zum Jahresauftakt 2026 meldet sich Tim Schäfer wie gewohnt mit aktuellen Einschätzungen aus den USA. Gemeinsam mit David Kunz von BX Swiss TV spricht er über politische und wirtschaftliche Brennpunkte, die die Märkte prägen – allen voran die Entwicklungen rund um Donald Trump, Venezuela und den Ölmarkt.

Themen dieser Ausgabe:

Maduro-Festnahme: Chaos oder Schachzug?
Gewinner: Chevron im Fokus, Exxon setzt auf Guyana
Was machen BP und Shell?
Grönland-Zölle: Druckmittel oder Show?
US-Stimmung & Midterms: was droht politisch?
Fed & Zinsen: kommt die Senkung?
KI, Inflation, Davos: die grossen 2026-Themen

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

12:34 Julius Bär: 20.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Carl Zeiss Meditec AG, Gerresheimer AG
10:36 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Roche, Swisscom, UBS
09:25 SG-Marktüberblick: 27.01.2026
08:57 SMI startet wenig verändert in die neue Woche
07:00 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Abwärtsdruck lässt nach
26.01.26 Befeuern KI und E-Autos ein Atomenergie-Comeback?
22.01.26 Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’728.56 19.62 SS4B5U
Short 14’002.20 13.91 SGZBPU
Short 14’552.11 8.76 SAIB4U
SMI-Kurs: 13’216.23 27.01.2026 17:31:18
Long 12’652.77 19.62 SRWBTU
Long 12’377.10 13.91 S9VBDU
Long 11’837.84 8.88 SHFB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS im Anlegerfokus: Rheinmetall und OHB schielen auf Bundeswehr-"Starlink" - OHB +35%
PUMA-Aktie mit deutlichem Kursplus: Anta Sports steigt im grossen Stil ein - Chinesischer Konzern übernimmt 29,06 %
Qubits 2026: D-Wave & Co. stellen Entwicklungen im Quantencomputing vor - Quanten-Aktien gefragt
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Dienstagvormittag an Fahrt
DroneShield-Aktie sackt trotz Umsatzboom ab - Sinkende Sales-Pipeline belastet
Krypto-Märchen werden wahr: Wie das digitale Gold eine neue Generation von Superreichen schuf
Roche-Aktie letztlich leichter: Forschungserfolg mit neuartigem Fettsenker
NVIDIA-Aktie im Blick: Welche Folgen neue Kühltechnologien für den KI-Markt haben
SMI beendet Handel stabil -- DAX schliesst etwas höher -- Wall Street schlussendlich im Plus -- Asiens Börsen letztlich vorwiegend in Rot
Ausblick: Tesla verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Top-Rankings

KW 4: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 4: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 4: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
20:06 Frankreichs Regierung übersteht Misstrauensvoten
20:05 Aktien New York: UnitedHealth belastet Dow - S&P 500 auf Rekordhoch
19:32 Honduras: Trump-Kandidat Asfura im Präsidentenamt
19:05 Dänemarks Regierungschefin: 'Alles tun' für Einigung mit USA
19:04 GNW-News: Infomaniak erweitert seine souveräne Public Cloud um Managed Services für eine einfache Migration von Hyperscalern
19:04 Melania Trump ruft nach tödlichen Schüssen zur Einheit auf
19:03 Ukraine: Verletzte nach russischem Angriff auf Passagierzug
18:59 Aktien Wien Schluss: ATX mit neuem Schwung auf Rekordjagd
18:36 ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Tech-Bilanzen und Fed verhindern höhere Gewinne
20:15 LVMH-Aktie tiefer: Handelskonflikte belasten Luxuskonzern - Gewinn sinkt