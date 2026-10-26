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26.10.2026 20:27:13

Atlassian Aktie News: Atlassian am Abend tiefer

Atlassian Aktie News: Atlassian am Abend tiefer

Die Aktie von Atlassian gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Atlassian-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,9 Prozent auf 220,94 USD.

Die Atlassian-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 2,9 Prozent auf 220,94 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'318 Punkten steht. Die Atlassian-Aktie sank bis auf 219,91 USD. Bei 226,79 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Atlassian-Aktien beläuft sich auf 219'879 Stück.

Am 23.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 229,96 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Atlassian-Aktie mit einem Kursplus von 4,08 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2026 bei 56,03 USD. Abschläge von 74,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an Atlassian-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Atlassian am 06.08.2026. In Sachen EPS wurden 0,55 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Atlassian -0,09 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 1.77 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 27,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.38 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Die Vorlage der Q1 2028-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2027 erwartet.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Atlassian-Gewinn in Höhe von 5,50 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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