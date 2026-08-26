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26.08.2026 20:27:13

Atlassian Aktie News: Atlassian legt am Mittwochabend zu

Atlassian Aktie News: Atlassian legt am Mittwochabend zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Atlassian. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,2 Prozent auf 168,49 USD zu.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Atlassian-Papiere um 20:26 Uhr 1,2 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'207 Punkten steht. In der Spitze gewann die Atlassian-Aktie bis auf 170,00 USD. Bei 161,85 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 484'434 Atlassian-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 10.09.2025 auf bis zu 184,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Atlassian-Aktie 9,21 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2026 bei 56,03 USD. Derzeit notiert die Atlassian-Aktie damit 200,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Atlassian-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 06.08.2026 legte Atlassian die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS lag bei 0,55 USD. Im letzten Jahr hatte Atlassian einen Gewinn von -0,09 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 27,60 Prozent auf 1.77 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.38 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 5,50 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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