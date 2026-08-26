Atlassian Aktie News: Atlassian verteuert sich am Mittwochnachmittag

Die Atlassian-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 167,00 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 29'121 Punkten tendiert. Der Kurs der Atlassian-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 169,00 USD zu. Mit einem Wert von 161,85 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 232'452 Atlassian-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 184,00 USD erreichte der Titel am 10.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 56,03 USD am 11.04.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 66,45 Prozent.

Für Atlassian-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Atlassian am 06.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,55 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,09 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Atlassian in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.77 Mrd. USD im Vergleich zu 1.38 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte Atlassian am 29.10.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 5,50 USD je Atlassian-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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