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25.11.2026 20:27:13
Atlassian Aktie News: Atlassian gewinnt am Abend
Die Aktie von Atlassian gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Atlassian konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,3 Prozent auf 145,50 USD.
Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,3 Prozent auf 145,50 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 26'014 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Atlassian-Aktie bei 146,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 136,49 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 236'304 Atlassian-Aktien.
Bei 229,96 USD markierte der Titel am 23.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Atlassian-Aktie derzeit noch 58,05 Prozent Luft nach oben. Am 11.04.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,03 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Atlassian-Aktie 159,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Atlassian-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Atlassian 0,000 USD aus. Am 05.11.2026 äusserte sich Atlassian zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Atlassian ein EPS von -0,20 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.77 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.43 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Atlassian am 04.02.2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Atlassian-Aktie in Höhe von 5,54 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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