Die Atlassian-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 141,13 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 25'076 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Atlassian-Aktie bei 141,88 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 136,49 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 73'038 Atlassian-Aktien.

Am 23.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 229,96 USD. Mit einem Zuwachs von 62,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 56,03 USD fiel das Papier am 11.04.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 60,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Atlassian-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Atlassian liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,35 USD. Im letzten Jahr hatte Atlassian einen Gewinn von -0,20 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 1.77 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Atlassian 1.43 Mrd. USD umgesetzt.

Atlassian wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 04.02.2027 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Atlassian im Jahr 2027 5,54 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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