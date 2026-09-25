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25.09.2026 20:27:13
Atlassian Aktie News: Atlassian am Freitagabend leichter
Die Aktie von Atlassian gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Atlassian-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 191,63 USD abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von Atlassian nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 0,5 Prozent auf 191,63 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 30'636 Punkten steht. Im Tief verlor die Atlassian-Aktie bis auf 190,90 USD. Bei 192,01 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 123'598 Atlassian-Aktien den Besitzer.
Am 23.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 199,00 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Atlassian-Aktie derzeit noch 3,85 Prozent Luft nach oben. Am 11.04.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 56,03 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 70,76 Prozent könnte die Atlassian-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an Atlassian-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Atlassian am 06.08.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,55 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1.77 Mrd. USD gegenüber 1.38 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Atlassian wird am 29.10.2026 gerechnet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Atlassian einen Gewinn von 5,49 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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