Atlassian Aktie News: Atlassian am Freitagnachmittag leichter

Die Aktionäre schickten das Papier von Atlassian nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,4 Prozent auf 191,84 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 30'489 Punkten steht. Die Atlassian-Aktie gab in der Spitze bis auf 190,90 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 192,01 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Atlassian-Aktien beläuft sich auf 39'233 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (199,00 USD) erklomm das Papier am 23.09.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Atlassian-Aktie derzeit noch 3,73 Prozent Luft nach oben. Am 11.04.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,03 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 70,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Atlassian-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Atlassian am 06.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Atlassian ein EPS von -0,09 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.77 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.38 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 29.10.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von Atlassian veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Atlassian-Aktie in Höhe von 5,49 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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