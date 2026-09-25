Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’946 0.3%  SPI 19’771 0.3%  Dow 51’829 0.9%  DAX 25’409 0.6%  Euro 0.9438 0.2%  EStoxx50 6’303 0.5%  Gold 4’286 0.2%  Bitcoin 69’508 -0.5%  Dollar 0.8285 0.1%  Öl 104.4 -2.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Partners Group2460882Nestlé3886335Holcim1221405Novartis1200526Zurich Insurance1107539On113454047
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
KI statt Krypto: Lohnt der grosse Umbau der Bitcoin-Miner?
Anthropic-Deal beflügelt KI-Sektor: Aktien von ASML, AMD & Intel ziehen an
Aktien von Oracle und Arm fangen sich nach Kursrutsch: Jupiter-Projekt bleibt Unsicherheitsfaktor
Suche...
Plus500 Depot
25.09.2026 16:29:00

Atlassian Aktie News: Atlassian am Freitagnachmittag leichter

Atlassian Aktie News: Atlassian am Freitagnachmittag leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Atlassian. Die Atlassian-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 191,84 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Atlassian nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,4 Prozent auf 191,84 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 30'489 Punkten steht. Die Atlassian-Aktie gab in der Spitze bis auf 190,90 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 192,01 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Atlassian-Aktien beläuft sich auf 39'233 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (199,00 USD) erklomm das Papier am 23.09.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Atlassian-Aktie derzeit noch 3,73 Prozent Luft nach oben. Am 11.04.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,03 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 70,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Atlassian-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Atlassian am 06.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Atlassian ein EPS von -0,09 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.77 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.38 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 29.10.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von Atlassian veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Atlassian-Aktie in Höhe von 5,49 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Atlassian-Aktie

Gespaltener Software-Sektor: Hier sieht ein Analyst die besten Chancen

Bullen übernehmen das Ruder: Atlassian-Aktie nach Milliarden-Umsatz im Aufwind

Ausblick: Atlassian legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor


Bildquelle: WHYFRAME / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall

finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.

Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.

Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

18:15 Logo WHS IonQ und NVIDIA: Beginnt jetzt die Quanten-Revolution?
15:48 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
11:37 SMI vor freundlichem Wochenausklang
10:00 Marktüberblick: Beiersdorf gesucht
24.09.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf SMG Swiss Marketplace Group AG
24.09.26 Silber statt Gold? Steht die Aufholjagd erst am Anfang?
23.09.26 finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’505.10 19.59 SSBLXU
Short 14’787.06 13.98 SNBHTU
Short 15’348.48 8.91 BSUC2U
SMI-Kurs: 13’945.71 25.09.2026 17:30:53
Long 13’363.14 19.87 SWBZHU
Long 13’057.28 13.77 SPSB7U
Long 12’504.91 8.94 S9OBOU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Partners Group-Aktie bricht ein: Konzern erhält von EU-Kommission Genehmigung für Aroma-Zone-Übernahme
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Rückenwind für die Novartis-Aktie: US-Gericht weist Klage gegen Pharmariese wegen Entresto-Generika ab
Devisenmarkt in ruhigen Bahnen - US-Dollar kratzt an 0,83 Franken
Experte: Bitcoin-Rally wackelt - jetzt Einstiegschance?
Volkswagen-Aktie dennoch höher: Einer Million VW-Autos in Deutschland droht Lenkungsausfall
TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 3 Jahren verloren
Goldpreis-Rally: Wohin steuert das Edelmetall als Nächstes?
UBS-Aktie springt an: Vergleich im Greensill-Streit mit IAG erzielt
Morning Briefing - International

Top-Rankings

KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 39/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 39/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.