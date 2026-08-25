Atlassian Aktie News: Atlassian fällt am Dienstagabend

Der Atlassian-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 2,7 Prozent auf 166,67 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der bislang bei 29'150 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Atlassian-Aktie ging bis auf 166,59 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 170,64 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 324'410 Atlassian-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 184,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2025). Derzeit notiert die Atlassian-Aktie damit 9,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2026 (56,03 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 66,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Atlassian am 06.08.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,55 USD, nach -0,09 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27,60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.77 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1.38 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Atlassian im Jahr 2027 5,50 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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