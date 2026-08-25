Atlassian Aktie News: Atlassian am Nachmittag mit Abschlägen

Die Atlassian-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 1,1 Prozent auf 169,51 USD nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'172 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Atlassian-Aktie bis auf 167,71 USD. Bei 170,64 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 122'711 Atlassian-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 10.09.2025 auf bis zu 184,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Atlassian-Aktie damit 7,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 56,03 USD fiel das Papier am 11.04.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Atlassian-Aktie derzeit noch 66,95 Prozent Luft nach unten.

Atlassian-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Atlassian liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,55 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Atlassian -0,09 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.77 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.38 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2027 dürfte Atlassian am 29.10.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Atlassian-Gewinn in Höhe von 5,50 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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