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24.11.2026 20:27:13
Atlassian Aktie News: Atlassian am Dienstagabend fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Atlassian. Das Papier von Atlassian konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,1 Prozent auf 142,52 USD.
Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Atlassian zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,1 Prozent auf 142,52 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 26'260 Punkten notiert. Die Atlassian-Aktie legte bis auf 145,36 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 137,16 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 301'616 Atlassian-Aktien umgesetzt.
Am 23.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 229,96 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 61,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2026 bei 56,03 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 60,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Atlassian-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 05.11.2026 hat Atlassian die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,35 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Atlassian -0,20 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 1.77 Mrd. USD gegenüber 1.43 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Am 04.02.2027 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Atlassian veröffentlicht werden.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Atlassian ein EPS in Höhe von 5,54 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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