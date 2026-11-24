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24.11.2026 16:29:00
Atlassian Aktie News: Atlassian am Nachmittag mit grünen Vorzeichen
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Atlassian. Das Papier von Atlassian konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,9 Prozent auf 143,65 USD.
Um 16:28 Uhr sprang die Atlassian-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 143,65 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 26'146 Punkten liegt. Die Atlassian-Aktie zog in der Spitze bis auf 145,36 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 137,16 USD. Bisher wurden via NASDAQ 127'156 Atlassian-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 23.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 229,96 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 60,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der Atlassian-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2026 bei 56,03 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Atlassian-Aktie 61,00 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an Atlassian-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 05.11.2026 äusserte sich Atlassian zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Atlassian hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,35 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,20 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 1.77 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.43 Mrd. USD umgesetzt.
Die Atlassian-Bilanz für Q2 2027 wird am 04.02.2027 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass Atlassian im Jahr 2027 5,54 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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