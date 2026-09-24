Atlassian Aktie News: Atlassian verliert am Abend

Um 20:26 Uhr fiel die Atlassian-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 193,54 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 30'447 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Atlassian-Aktie bis auf 191,82 USD ein. Mit einem Wert von 195,91 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 144'819 Atlassian-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 23.09.2026 auf bis zu 199,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,82 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 56,03 USD. Dieser Wert wurde am 11.04.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 71,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Atlassian-Aktie.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Atlassian-Aktie. Atlassian gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,55 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Atlassian 1.77 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.38 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 5,49 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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