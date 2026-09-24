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24.09.2026 16:29:00
Atlassian Aktie News: Atlassian verbilligt sich am Nachmittag
Die Aktie von Atlassian gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Atlassian-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 193,33 USD.
Die Atlassian-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 193,33 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 30'322 Punkten liegt. Der Kurs der Atlassian-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 191,82 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 195,91 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 48'012 Atlassian-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 199,00 USD erreichte der Titel am 23.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Atlassian-Aktie 2,93 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 56,03 USD am 11.04.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 71,02 Prozent.
Nachdem Atlassian seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 06.08.2026 äusserte sich Atlassian zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,55 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Atlassian -0,09 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 1.77 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 27,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.38 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Atlassian einen Gewinn von 5,49 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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